Moda, Bini: «Its porta Trieste e il Fvg nel mondo»

Il mondo delle creatività nell'ambito della moda si riunirà nuovamente a Trieste mercoledì prossimo, 27 giugno, in occasione della 16. edizione di Its, l'International Talent Support, ovvero il contest internazionale che propone e

valorizza i giovani talenti emergenti.

Per la prima volta, ha spiegato l'ideatrice della manifestazione, Barbara Franchin, Its sarà ospitato al Terminal passeggeri della Stazione Marittima, nel Magazzino 42 trasformato per l'occasione.

«Its - ha commentato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione a cui ha preso parte anche il sindaco Roberto Dipiazza - porta Trieste e il Friuli Venezia Giulia nel mondo e garantisce grande visibilità al territorio».

«La Regione c'è e ci sarà - ha aggiunto Bini - accanto ad un evento che va sostenuto e stimolato a crescere in quanto è la dimostrazione che volere è potere. Nato dal nulla - ha concluso Bini - ora Its è un incubatore mondiale che dà lustro all'intero Paese».

Dal 2002, ha evidenziato Dipiazza, Its ha coinvolto mille scuole in ottanta nazioni, per un totale di 16mila application e più di 580 finalisti, diventando un indiscusso punto di riferimento per la moda giovane che ha in Trieste il suo centro di gravità.