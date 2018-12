"Caccia alla poltrona per Monassi", Russo attiva la raccolta firme

Una raccolta firme per richiedere che i manager pubblici a Trieste siano scelti per competenze tecniche e non amicizie. E' l'idea del vicepresidente del consiglio regionale Francesco Russo "per dire basta a questa surreale “caccia alla poltrona” per Marina Monassi".

"Non mi stancherò mai di dire - scrive Russo sulla sua pagina Facebook - che questi comportamenti sono vergognosi, così come non smetterò di sorprendermi del silenzio poco comprensibile della classe politica triestina. Ma provo a spingermi un po’ più in là chiedendovi un aiuto concreto: ho attivato una campagna di raccolta firme online (a questo link) per promuovere un’idea tanto semplice quanto “purtroppo” rivoluzionaria. Quella di esigere che i manager pubblici, a Trieste, siano scelti per le loro competenze tecniche, per la loro visione e non per le loro amicizie".

"Caccia alla "poltrona" per la Monassi", Russo: "Ossessione del centrodestra"

"Questa non è una campagna di un partito politico, ma è sicuramente una campagna di parte. Di quella parte che vuole dire basta alle poltrone date agli amici degli amici. Ed è una partita che si può vincere solamente insieme" conclude Russo.