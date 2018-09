Moretti (Pd): "Amianto sia la priorità"

"La vera priorità della Giunta Fedriga è intervenire in modo serio sulla questione amianto, oppure dare una sistemazione agli amici?"

A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Diego Moretti, commentando le esperienze pregresse e le competenze dei nuovi componenti della direzione centrale Ambiente all'interno della Commissione regionale amianto scelti dalla Giunta.

"La vera e forte preoccupazione - sottolinea Moretti - è che la questione amianto, che ha visto il territorio (in particolare quello isontino e giuliano) pagare un prezzo altissimo, non sia per il nuovo assessore regionale all'Ambiente una priorità, dopo che lo scorso marzo il centrosinistra, con il grande impegno dell'allora assessore Vito, ha approvato dopo vent'anni un nuovo Piano regionale amianto".