Moria di api, Zannier: "La Regione procederà con i monitoraggi"

Fitofarmaci, insetticidi e recenti casi di moria di api: a chiedere chiarimenti sull'eventuale correlazione fra le pratiche normalmente utilizzate nella coltivazione del mais e gli episodi di moria di api registrati in Friuli Venezia Giulia, sono stati i consiglieri regionali Giuseppe Sibau (Ar) e Lorenzo Tosolini (Lega) con una interrogazione in Aula a cui ha risposto l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier.

L'assessore ha parlato di concause e ha affermato che la Regione può procedere con un monitoraggio da attuare attraverso Ersa, ma soprattutto con delle azioni formative e di informazione rivolte agli operatori agricoli.

"Mi auguro che tali azioni vengano messe in atto al più presto possibile e che quindi la Regione faccia la propria parte", ha commentato il consigliere Sibau, che nell'interrogazione aveva rimarcato la necessità di un intervento urgente, dopo una serie di notizie disorientanti per l'opinione pubblica e a rischio di causare gravi danni economici, ma anche d'immagine, al comparto agricolo e in particolare cerealicolo.

"Parliamo di un settore che si trova già ad affrontare difficoltà economiche e costretto a operare in un quadro normativo articolato - ha sottolineato l'esponente di Ar -. Ci si pone, così, davanti al doppio compito di tutelare la salute dei consumatori e al tempo stesso prevenire campagne mediatiche di forte impatto".