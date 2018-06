Morte Romoli, Fedriga: «Uomo di spessore che ci lascia molti insegnamenti»

«È mancato un amico ancora prima di un presidente del Consiglio regionale, un uomo di spessore che ci ha consegnato insegnamenti da non disperdere».

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ricorda così Ettore Romoli, alla guida dell'Assemblea regionale dallo scorso 22 maggio, scomparso nella notte all'ospedale di Udine dove era ricoverato da un paio di settimane.

«Mi ha insegnato molto con i fatti», aggiunge Fedriga nel suo messaggio ufficiale, evidenziando come Romoli sia stato «un uomo di spessore al servizio delle istituzioni ad ogni livello: grande amministratore locale nella sua Gorizia, ottimo assessore regionale e, non ultimo, parlamentare in grado di dare orgoglioso lustro al nostro territorio che ha sempre rappresentato nella sua interezza».

«Da presidente del Consiglio regionale - commenta ancora il governatore - ha voluto rimettersi a totale e imparziale disposizione di tutto il Friuli Venezia Giulia, con la forte volontà e determinazione di servire la comunità».

«Dolore e dispiacere prevalgono su ogni cosa in questo momento. Mi auguro - conclude Fedriga - che si evitino parole al vento e tutti abbiano nei confronti di Ettore, della sua storia e di quell'immenso patrimonio che ci lascia un dovuto e silenzioso rispetto istituzionale».