Governo M5s-Lega: anche a Trieste i banchetti informativi Cinquestelle

Arrivano anche a Trieste i gazebo del Movimento 5 Stelle, che prima del governo ha deciso di informare i propri elettori sui punti del contratto di governo con la Lega. Per quanto riguarda il voto gli iscritti cinquestelle potranno esprimere la loro opinione on line.

Oggi, sabato 19 maggio, si potrà trovare il banchetto del M5s in Largo Barriera Vecchia dalle 10 allle 13 e in piazza di Cavana dalle 15 alle 19, mentre domani, domenica 20 maggio il gazebo saranno posizionati dalle 10 alle 13 sempre in piazza di Cavana ed infine presso il bar Vatta di via Nazionale 38 a Opicina dalle 12.30 alle 16.30.