Nasce il Movimento Regione Futura, la nuova "creatura" di Ferruccio Saro

Presentato oggi a Trieste il Movimento Regione Futura nel giardino dell’antica Trattoria SUBAN a Trieste. Il Mrf, la nuova creatura ispirata da Ferruccio Saro, definita la struttura regionale, ha un organo Direttivo che vede la presenza di Sindaci e amministratori di tutte le località regionali ed è pronto a calare nella città capoluogo di regione.

Trieste è già ben rappresentata nell’organo regionale con la presenza dei triestini Michele Sacellini, Giulio Bonivento e Roberto de Gioia, ora però si rende necessaria una struttura locale: un movimento civico, autonomo e indipendente, non schierato ma attento a quelle che saranno le proposte altrui, che chiami a raccolta tutte le energie per costruire un progetto di futuro per la città. Ciò aggiunge un nuovo tassello al percorso di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trieste.

Il Movimento “Regione Futura" alle successive elezioni amministrative assumerà una denominazione locale.