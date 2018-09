Una via da intitolare a Ugo Amodeo

Il Consigliere regionale Piero Camber ha presentato una mozione per richiedere l'intitolazione di una via ad Ugo Amodeo, noto regista e attore triestino, per i seguenti motivi:

- per essere stato un punto di riferimento per i nostri valori e le nostre tradizioni tanto da essere definito da più parti "interprete straordinario della triestinità"

- per essere stato uno dei fondatori di Radio Trieste, la prima stazione radio nata nel capoluogo giuliano il 28 ottobre 1931

- per aver lavorato in RAI nel 1949 come spalla di Liulio Rolli nei famosi programmi per i più piccoli e per essere stato il fondatore del "Complesso del radio-teatro" per il quale cercò attori in tutte le filodrammatiche compagnie amatoriali di Trieste.

- per aver contibuito al lavoro del Teatro stabile dove in seguito per anni insegnò recitazione ed abbe allievi Ariella Reggio, Orazio Bobbio, Dario Penne e Elsa Fonda

- per aver partecipato, come socio fondatore del Circolo Amici del Dialetto Triestino, alla vita culturale di Trieste promuovendo tante attività nel campo della cultura e dello spettacolo.

- per la regia della trasmissione radiofonica di successo "Il Campanon" scritta dal duo Carpinteri e Faraguna (quelli delle Madobri)

- per aver collaborato in più occasioni con l'Associazione Amici del Dialetto e con la compagnia teatrale l' Armonia oltre alle lezioni di teatro che continuava a tenere all'Università della terza età.

Riconosciuto il suo amore per trieste e la sua cultura, Camber invita il sindaco e l'assessore competente ad intitolare una via o piazza cittadina a Ugo Amodeo, straordinario interprete di triestinità.