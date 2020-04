"Destinare parte dei fondi della Circoscrizione per aiutare la popolazione", la proposta di Salvati

Destinare i fondi derivanti dal mancato svolgimento di una serie di iniziative previste dal programma approvato dalla sesta Circoscrizione a favore delle associazioni "Trieste Magna" e "Il Ponte", che stanno svolgendo, in questi mesi, attività di sostegno alimentare alle persone in difficoltà presenti nel territorio. E' la proposta che Luca Salvati, capogruppo del Pd della sesta Circoscrizione, ha presentato alla segreteria del Consiglio. L'idea è nata per aiutare coloro che non hanno ancora ricevuto i buoni spesa, gli anziani impossibilitati a muoversi e, in generale, tutti coloro che, a causa dell'emergenza economica, si sono ritrovati in situazioni di necessità alimentare.

