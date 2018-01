Miglioramento del sistema informatico nelle residenze assistenziali e wi-fi gratis negli ospedali: le mozioni di Dal Toè (Ld)

Wi fi gratuito negli ospedali e miglioramento del sistema informatico nelle residenze assistenziali, queste le due mozioni della consigliera comunale di Lista Dipiazza Barbara Dal Toè.

«Il progetto Fvg Wi-Fi è nato per offrire accesso internet gratuito ai cittadini, per promuovere la cultura digitale. Nell'invito alla Giunta si va a conferire con la Regione e non con Asuits, per reperire le risorse atte alla realizzazione di una rete Free Wi-Fi per migliorare la qualità del tempo di permanenza in ospedale» ha dichiarato la consigliera.



Per quel che riguarda il miglioramento del sistema informatico, la consigliera invita il Sindaco e la Giunta a farsi promotori del miglioramento per la rete informatica in dotazione alle RSA permettendo di pianificare la stessa agli standard dell'Asuits e al fine di avvantaggiare l'intermediazione con le strutture private convenzionate a favore di una migliore assistenza al paziente nonchè di un utilizzo adeguato delle risorse.

Nel dettaglio, per la consigliera, sarebbe opportuno utilizzare nelle RSA il G2, un sistema operativo dell’INSIEL (rete informatica per il sistema degli enti locali) dove si possono visualizzare esami, referti diagnostici, verbali del pronto soccorso, consulenze, accoglimenti e dimissioni.

In allegato i testi completi delle mozioni

