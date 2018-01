Differenziata Muggia, Delconte (FdI): «Errori madornali: ennesimo fallimento». Marzi: «Nessun errore, stiamo seguendo il programma della Net S.p.A.»

«Ancora errori madornali da parte del comune. Perché si è perso tanto tempo? Perché si consegnano i bottini senza prima aver fatto una massiccia opera di informazione? Dove si trovano le informazioni in modo semplice e chiaro? E così che il comune gestisce il più importante cambiamento nelle abitudini dei muggesani? Noi avevamo teso la mano con proposte chiare e poco impattanti suggerendo più ritiri dell'umido nella stagione estiva, un orario più ampio della piazzola di Vignano e ritiri ad hoc per disabili e anziani soli. Nulla è stato recepito! Nulla è stato condiviso con i muggesani..... Nel tipico atteggiamento del Pd!», esordisce così Nicola Delconte, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Muggia.

«Noi siamo convinti che un’efficiente porta a porta sia il metodo più efficace per superare il 65% di differenziata e crediamo che quello ideato dal comune sia una metodologia carente e speriamo non preluda ad un sonoro insuccesso, le cui conseguenze negative saranno rivolte esclusivamente ai muggesani» conclude Delconte.

«In che modo si è perso tempo? L'attivazione del sistema di raccolta differenziata sta avvenendo esattamente come programmato dalla società Net S.p.A., società alla quale è stato affidato dal Consiglio Comunale di cui il consigliere Delconte fa parte, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Un cronoprogramma che è stato, peraltro, già attuato in diversi altri territori non essendo Muggia il primo comune ad abbracciare un tale cambiamento». Replica così il sindaco di Muggia Laura Marzi in risposta al consogliere Delconte.

«Come già comunicato, saranno molteplici le modalità con le quali la società Net S.p.A. opererà per incrementare la raccolta differenziata che, si ricorda, è un obbligo europeo oltre che morale, che ha come obiettivo quello di migliorare il recupero dei rifiuti e quindi la tutela e il rispetto dell’ambiente. È a tal fine che sono stati organizzati gli incontri informativi volti ad illustrare nel dettaglio le novità del sistema e le regole di conferimento dei rifiuti».