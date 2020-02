"Caso" Nadia Toffa, la Lega "punzecchia" Forza Italia: "Strumentalizzano per visibilità"

"Proviamo profonda tristezza per chi, per una briciola di visibilità, strumentalizza le tragedie altrui e non ha rispetto per il lavoro dei propri colleghi". La nota stampa arriva dai vertici della Lega in Consiglio comunale dopo le feroci critiche che il consigliere di Forza Italia Michele Babuder aveva rivolto proprio al Carroccio (e all'opposizione) dopo che l'aula non aveva ritenuto urgente la discussione sul murales da dedicare a Nadia Toffa.

Durante i lavori Babuder aveva infatti chiesto di "anticipare la discussione per velocizzare l'iter di attuazione", richiesta che però, dai banchi della Lega e da quelli dell'opposizione, non era stata accolta. Il forzista aveva manifestato la sua amarezza in relazione al no dell'aula. "Una ripicca, un no se pol" così aveva definito il voto lo stesso Babuder .