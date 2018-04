Nue 112, Camber (Fi) a Telesca: «La verità fa paura, soprattutto a chi non vuole che si sappia»

«Tristissima replica della ormai uscente assessore Telesca che, davanti a fatti veri, per il solo fatto di averli narrati, si è permessa di darmi dello "sciacallo". Come ben si sa, la verità fa paura, soprattutto a chi non vuole che si sappia». Dura risposta del candidato al Consiglio regionale di Forza Italia Piero Camber che torna sulla telefonata al numero unico dell’emergenze 112 effettuata dall’addetto stampa del leghista Danilo Slokar colto da malore durante un dibattito alla Stazione Marittima: «Abbiamo il tabulato di chi ha effettuato la chiamata da cui si evince che la telefonata è durata 2 minuti e 58 secondi, quasi il doppio di quanto dichiarato dall’Assessore - spiega Piero Camber riprendendo una nota stampa dell’associazione Costituzione 32 presieduta dal dottor Zalukar -. Quindi per soccorrere una persona con infarto in pieno centro a Trieste ci vogliono 10 minuti! Prima della pseudo riforma sanitaria al 118 ne bastavano 3-4 di minuti, in 10 minuti si arrivava a Muggia e Opicina».

Così si esprime Matteo Modica, candidato al consiglio regionale per Fratelli d'Italia: «Le dichiarazioni dell'Assessore Telesca sul caso Slokar, sono inaccettabili e incomprensibili. Esprimo innanzitutto il mio personale in bocca al lupo per una pronta guarigione a Danilo Slokar - continua Modica - ma si è verificato e si sta verificando quanto avevo previsto in passato e che avevo pubblicamente denunciato, e credo che tutti noi ci saremmo aspettati un mea culpa dell'Assessore davanti all'evidenza che è sotto gli occhi di tutti».

Modica conclude ringraziando chi lavora, «che non è certo responsabile di quanto accade, perché succube di scelte assurde dettate dalla scarsa conoscenza del mondo dell' urgenza emergenza».