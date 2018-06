Nuovo governo, Fedriga: «Notizia positiva anche per Fvg»

«La nascita di un Governo è una notizia positiva non solo per il Paese, ma anche per il Friuli Venezia Giulia. Finalmente potremo infatti disporre di un interlocutore con il quale discutere di fiscalità, patti finanziari e sicurezza: temi che l'amministrazione regionale considera di primaria importanza ma che, in assenza di un esecutivo nazionale, non potevano che rimanere chiusi nel cassetto dei buoni propositi». Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla notizia della nascita del nuovo esecutivo nazionale, guidato da Giuseppe Conte.

«Sono inoltre particolarmente felice di ritrovare, nella squadra di governo, i nomi di persone - ha aggiunto Fedriga - con le quali ho condiviso un percorso importante e sulle cui capacità e motivazioni non nutro dubbio alcuno. A loro, e a tutti i ministri in pectore, gli auguri di buon lavoro».