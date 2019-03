Occupazione, Camber (FI): "Verso nuove assunzioni nelle scuole"

"L'accordo che sta per essere firmato tra Regione e ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) prevede l'assunzione a tempo determinato di personale ausiliario, tecnico, amministrativo e di insegnanti di sostegno per l'anno scolastico 2019-2020 con oneri a carico della Regione. Serve che al tavolo romano venga segnalata la situazione dei precari delle scuole comunali, trattati finora con disparità rispetto a quelli statali". A dirlo è il consigliere regionale di FI Piero Camber, intervenendo in VI Commissione durante l'audizione dell'assessore Alessia Rosolen sul percorso di regionalizzazione della scuola.

Il decreto dignità

"Il problema è noto - ricorda Camber -: secondo il cosiddetto decreto Dignità, i precari delle scuola appartengono a due mondi diversi. La possibilità di superare i 36 mesi di lavoro per i contratti di lavoro a termine anche per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative riguarda solo i precari statali, non quelli comunali".

I precari

"Diversa anche la chiamata del lavoratore precario: le realtà scolastiche comunali devono ricorrere ai Centri per l'impiego, mentre le scuole statali attingono alle proprie graduatorie d'istituto. Ho così chiesto all'assessore Rosolen - conclude Camber - di poter verificare con l'Ufficio scolastico regionale come rendere possibile l'accesso dei precari comunali alle graduatorie d'istituto che verranno utilizzate, come previsto nella bozza di accordo con il Miur, per le assunzioni con contratto a tempo determinato".