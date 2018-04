Occupazione femminile, Serracchiani: «Al 58,4% in Fvg, in Italia al 48,9%, ma non basta»

«Fino al 1963 le donne non potevano fare il giudice perché si riteneva non avessero la sufficiente lucidità per amministrare la giustizia. Oggi le ragazze sembra tengano in mano il mondo con lo smartphone, ma siamo ancora una società imperfetta». Lo ha detto la deputata del Pd Debora Serracchiani, intervenendo oggi a Trieste a un incontro dedicato alla condizione femminile.

Ricordando che «non tanto nell'esperienza professionale ma piuttosto facendo la presidente della Regione ho avuto la percezione della differenza che c'è tra un uomo e una donna, proprio quando ho ricoperto un ruolo cosiddetto di potere», la parlamentare ha indicato che «no n abbiamo risolto ancora il lato culturale dei rapporti di genere. C'è una parità che non è assimilazione ma che si raggiunge solo attraverso la diversità».