Lavoro: incontro Fedriga-Di Maio per rilancio occupazione

Superare le crisi aziendali e rilanciare l'occupazione per garantire un futuro ai cittadini e alle imprese in Friuli Venezia Giulia.

Questi gli obiettivi sottolineati stamane a Roma dal governatore Massimiliano Fedriga durante l'incontro con il ministro a Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Nell'occasione, Fedriga e il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, hanno presentato a Di Maio il protocollo d'intesa per la filiera della Navalmeccanica.

«Un quadro articolato tra criticità e opportunità - commenta il governatore - del quale il Governo è giusto che prenda coscienza al fine di poter mettere in campo, di comune accordo con l'Amministrazione regionale, quelle manovre necessarie a incidere positivamente sullo sviluppo di una regione preziosa per l'intero Paese».