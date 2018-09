Denuncia Cisl Fvg: sfrattate 970 persone

"I dati forniti dal ministero dell'Interno e commentati oggi dalla Cisl FVG sugli sfratti del 2017 evidenziano che è necessario portare avanti con forza le politiche che contribuiscono a rendere disponibile l'ingente patrimonio edilizio esistente nella nostra regione attraverso azioni già avviate con la riforma Risposta Casa del 2016".

A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Mariagrazia Santoro commentando la denuncia della Cisl FVG in merito alle emergenze abitative in Friuli Venezia Giulia, riguardante "oltre 970 sfratti nel 2017".

"I dati raccolti evidenziano come il FVG sia una realtà sicuramente migliore di tante altre regioni con numeri importanti di provvedimenti, specialmente esecutivi, in crescita. Il tessuto sociale della nostra regione tiene ancora, ma le evidenze che ormai le reti familiari e assistenziali non bastano più devono portarci a non fermare la forte azione volta ad aumentare il numero di alloggi a disposizione, dalle case Ater al social-housing fino ai contributi per il sostegno agli affitti e all'applicazione del nuovo regolamento che incentiva la messa in locazione dei privati. Non meno importante è il dialogo che va portato avanti con lo Stato per recuperare e utilizzare i numerosi alloggi demaniali oggi sfitti o abbandonati".

"In questo senso - continua Santoro - c'è la proposta del Pd di prorogare la graduatoria per finanziare il recupero degli alloggi dismessi dei privati. Abbiamo 997 domande di privati per recuperare 1.260 alloggi e 266 domande di persone giuridiche per recuperare circa 300 alloggi, entro la fine dell'anno va prorogata la graduatoria per consentire di stanziare risorse nella legge di stabilità 2019".