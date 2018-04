Occupazione, Panariti: «Con Open Fvg per aumentare ancora i posti di lavoro»

«Con Open Fvg si candida la sinistra vera, moderna e pragmatica, per aumentare ancora i posti di lavoro e la buona formazione. Lo stesso Fedriga, pur avendo le idee un po’ confuse, è costretto a riconoscere il buon lavoro svolto». Lo afferma l'assessore regionale al Lavoro Loredana Panariti, candidata nella lista Open Fvg.

Per Panariti «le lunghe vacanze romane hanno impedito a Fedriga di aggiornarsi su quanto fatto dalla Regione per il lavoro e la formazione, dopo le macerie lasciate della giunta Tondo. Ma il fatto è che durante questa legislatura il rapporto con il sistema produttivo è stato messo al centro della relazione tra servizi pubblici per il lavoro, formazione e impresa».

«Sono ormai parecchi - ha puntualizzato l'assessore - i corsi costruiti insieme alle imprese per soddisfare i bisogni formativi e occupazionali del sistema produttivo: Costa Crociere, In rail, JobandGo, alberghi e ristoranti stellati, solo per fare alcuni esempi» .

«Per noi la relazione con il privato è la norma, altro che "il male assoluto" visto dall'occhio romano di Fedriga. Lo attestano oltre mille visite aziendali svolte nel 2017, e - ha concluso Panariti - le migliaia di posti di lavoro raccolti e gestiti dall'Agenzia regionale».