Pasqua, Demarchi (lista Fi-Dipiazza): «Migliaia di agnelli maltrattati: salviamoli rispettando la normativa!»

«Come Medico veterinario ho l’obbligo morale e deontologico di rimarcare l’esistenza di una rigida normativa in materia di benessere animale che spesso e volentieri, in nome del mero profitto, non viene minimamente rispettata. In questo frangente le autorità competenti e la collettività devono muoversi da un lato per l‘applicazione della normativa vigente e dall’altro per sensibilizzare le nuove generazioni ad una profonda riflessione sullo sfruttamento di questi esseri viventi». Lo ha dichiarato Giulia Demarchi, consigliere comunale della Lista Dipiazza- Forza Muggia candidata come consigliere con Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

«L’incremento di risorse alle autorità competenti, l’informazione costante e dettagliata, la sensibilizzazione collettiva sono gli unici strumenti – afferma Demarchi - con cui la politica deve confrontarsi per risolvere il fenomeno dei maltrattamenti sugli animali e garantirne la salvaguardia. Molto si è scritto sugli articoli dei quotidiani locali e nazionali che hanno denunciato casi di trasporto abusivo degli agnelli destinati alla macellazione in vista delle festività pasquali e del così mancato rispetto delle norme per il benessere animale durante la fase di trasporto, ma non abbastanza si è ancora fatto affinchè questa terribile sofferenza venga loro con certezza evitata. Proprio nella nostra Regione – conclude la dott.ssa Demarchi - importante crocevia di questo commercio, sono necessarie quindi attività e risorse mirate alla verifica della conformità ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria della protezione degli animali durante il trasporto, che ha inoltre importanti riscontri in tema di sanità pubblica».