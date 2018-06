Il triestino Stefano Patuanelli riceve l'incarico di capogruppo M5s al Senato

«Oggi è stata una giornata intensa ed emozionante. Prima lo studio e la preparazione della relazione al decreto "terremoto" e la riunione con la commissaria per la ricostruzione. Poi l'aula, la fiducia al nostro governo per il cambiamento del paese, l'inizio della terza Repubblica. Poi l'incarico di presidente del gruppo al Senato, un gruppo meraviglioso». Lo ha annunciato Stefano Patuanelli sulla sua pagina Facebook.

«Sento una forte responsabilità ed è per me un grande orgoglio far parte di questa comunità eccezionale che ha un obiettivo chiaro e comune: migliorare la vita di ogni cittadino. Grazie a tutti».

Il triestino Patuanelli è da sempre punto di riferimento del M5s a Trieste ed è stato consigliere comunale dal 2011 al 2016. Manterrà la carica fino a settembre 2019 e poi passerà il testimone.