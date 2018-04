Pd, Russo: «Rosato segretario? Significa non aver capito il messaggio degli elettori»

«Ripartire dopo la batosta elettorale con Ettore Rosato segretario nazionale del PD? Vorrebbe dire non aver capito ciò che gli elettori ci hanno detto il 4 marzo». Così Francesco Russo, candidato al Consiglio Regionale, in un post su Facebook. In passato l'esponente del Pd aveva dichiarato alla trasmissione "Ring" di Telequattro di non essersi candidato al senato proprio a causa di Rosato, che non avrebbe appoggiato la sua candidatura. In quell'occasione, Russo aveva dichiarato: «Evidentemente in questi anni alcune mie posizioni hanno dato fastidio, alcune prese di posizione forti a favore di Trieste in questi anni hanno creato disturbo. Sanno tutti che sulla città metropolitana le idee mie e di Rosato divergevano, come sicuramente sul Porto vecchio alcuni del mio partito continuano a scandalizzarsi del fatto che io voglia collaborare anche con il sindaco Dipiazza»