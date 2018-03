Segreteria regionale Pd, Spitaleri: «Grazie a Grim per il lavoro svolto. Ora l'elezione del nuovo segretario»

«La segreteria regionale ha espresso in modo corale l’apprezzamento per il lavoro svolto da Antonella Grim alla guida del Pd del Friuli Venezia Giulia in una fase certamente impegnativa e non facile». Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale del partito, Salvatore Spitaleri, in merito alla riunione di segreteria svoltasi ieri sera a Palmanova.

Secondo Spitaleri «abbiamo voluto ribadire la nostra stima ad Antonella Grim e ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni. Abbiamo accolto la sua scelta, legittima e comprensibile, di dimettersi dopo il risultato negativo di domenica, pur nella consapevolezza che sarebbe un errore attribuirle le responsabilità della sconfitta elettorale in Fvg. Il responso delle urne è stato pesante – osserva Spitaleri – ma ovviamente le colpe non ricadono in capo alla segretaria regionale, che, lasciando la guida del partito, ha comunque voluto assumersi una parte di responsabilità e lasciare spazio e una fase nuova».

«Ora – spiega Spitaleri – l’Assembla regionale avrà all’ordine del giorno un solo punto, cioè l’elezione del nuovo segretario del Pd Fvg, che avrà il compito di guidare il partito sino ai congressi. Nel corso della prossima settimana le assemblee provinciali avvieranno il percorso di definizione delle liste per il Consiglio regionale, che saranno approvate nel prossimo fine settimana».