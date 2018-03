Pd, sfida tra big a Trieste: in lista Cosolini, Grim e Russo

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 12 marzo, a Trieste l'assemblea provinciale del Partito democratico ha definito i nomi della lista dei candidati alle prossime elezioni regionali del 29 aprile: al momento sono dispoti in ordine alfabetico poichè sarà l'assemblea regionale di domenica a decidere il criterio e quindi i capilista. Al momento manca solo il nono nome, mentreo gli altri 8 sono stati approvati: tre i big che presumibilmente si contenderanno un seggio o forse due aseconda del risultato del partito rispetto ai 5 stelle (al momento infatti è più probabile la vittoria della coalizione di centrodestra).

Oltre l'ex sindaco Roberto Cosolini e l'ex segretaria regionale (apena dimessa in seguito alla debacle nazionale) Antonella Grim, ci sarà anche l'ex senatore Francesco Russo; in corsa per piazza Oberdan anche gli uscenti Franco Rotelli e Stefano Ukmar, poi la dirigente scolastica Ariella Bertossi, la dem muggesana Fiorella Macor e il medico Sergio Omero, fratello di Fabio, già assessore della giunta Cosolini.