Pd, Spitaleri: «Più tempo al partito per l'ascolto. Necessario congresso coraggioso e aperto»

«Nel nostro congresso ci giochiamo molto più di noi stessi e – ha sottolineato il segretario - della nostra esistenza come partito. È affidata alla nostra responsabilità la permanenza e il peso specifico di valori fondanti della comunità regionale e nazionale. Di questo dobbiamo essere ben consapevoli, sta già accadendo altrove: abbattuto il Pd non ci sarà argine al dilagare delle parole d'ordine, alla confusione tra fazione e istituzione, in definitiva - ha concluso - all'ingrigirsi della democrazia».

«Con l’Assemblea regionale del 15 giugno inizia il percorso congressuale del Partito democratico del Friuli Venezia Giulia, che si concluderà a metà novembre con le primarie, aperte ad iscritti ed elettori, e l’elezione del nuovo Segretario regionale e della nuova Assemblea».

«Le fasi congressuali - spiega -sono tre, la prima fase, preparatoria al Congresso, si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto, approfittando anche delle occasioni fornite dalle Feste dell’Unità. Ci saranno incontri ed iniziative aperte a iscritti ed elettori sui temi di carattere politico di maggior interesse regionale e nazionale per la costruzione di un centrosinistra alternativo in regione e a Roma».

«Nei mesi di settembre e ottobre – ha continuato Spitaleri - dopo la presentazione delle candidature si svolgerà una fase di confronto sui documenti programmatici all'interno dei Circoli del partito. Si terrà inoltre l’elezione degli organismi territoriali: verranno in particolare rinnovati i Segretari dei coordinamenti territoriali di Gorizia, Pordenone e Udine e quello della città di Udine».

«Si entra nel vivo del congresso – ha precisato Spitaleri - da metà di ottobre in poi, quando partirà la fase più prettamente pubblica della competizione, animata dagli incontri e dalle iniziative dei candidati alla Segreteria regionale, in preparazione del voto per le elezioni primarie, che si terranno l’11 novembre».

Alla carica di Segretario regionale possono competere gli iscritti al Pd, mentre il Segretario sarà scelto da tutti i cittadini che si dichiareranno elettori nel Pd nei circa duecento gazebo e sedi che verranno allestiti per l’11 novembre. A sovraintendere tutte le fasi, garantire piena partecipazione e correttezza, sarà una Commissione Congressuale di nove "Saggi" che verrà insediata già nella prossima settimana.

Entro fine luglio ci si attende che venga definito il percorso nazionale, e quindi non si esclude che entro la fine dell'anno possa venire celebrato anche il Congresso nazionale per l’elezione del Segretario nazionale.

Il segretario regionale ha dato lettura dei nominativi dei membri della Commissione dei Saggi: Barbara Bertoia (Valvasone di Arcene), Salvatore Dore (Trieste), Franco Lenarduzzi (Ruda), Gabriella Passantino (Fogliano Redipuglia), Claudio Pedrotti (Pordenone), Adele Pino (Trieste), Angiola Restaino (Gorizia), Mariagrazia Santoro (Udine), Renzo Travanut (Udine).