Segreteria regionale, Spitaleri è il nuovo segretario del Pd Fvg

Salvatore Spitaleri è il nuovo segretario regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia. L’elezione è avvenuta stasera a Udine, nella sede di via Joppi, dove Spitaleri ha raccolto la richiesta pervenuta all’unanimità dall’Assembla regionale di guidare il partito fino alla fase congressuale. Friulano, avvocato, classe 1967, Spitaleri lascia quindi la carica di presidente dell’Assemblea regionale, ricoperta a partire dal 16 febbraio 2014, per diventare nuovo segretario del Pd Fvg, dopo le dimissioni di Antonella Grim, formalizzate martedì scorso.



La richiesta a Spitaleri di condurre il partito regionale sino ai congressi è stata espressa da tutti i segretari provinciali per voce del segretario del Pd di Trieste, Giancarlo Ressani, che nel suo intervento ha evidenziato che «la scelta più saggia e coerente è affidare la gestione del partito a una persona come Spitaleri, che lo conosce profondamente, oltre ad avere una comprovata esperienza e competenza».



«Ringrazio tutti per la fiducia – ha dichiarato Spitaleri nel suo intervento -. È un impegno che mi onora e una grande responsabilità, che mi assumo con orgoglio e con la consapevolezza che ci aspetta una fase impegnativa. Prima di tutto voglio ringraziare le nostre candidate e i nostri candidati alle elezioni politiche, il partito a ogni suo livello e i tanti volontari che si sono impegnati al massimo in queste settimane: è stata una mobilitazione straordinaria, in ogni angolo della regione. Anche questa volta, la volontà, la disponibilità e la passione di tante persone non sono mancate ed è il valore aggiunto del Pd, da conservare con cura e massima attenzione. La mia gratitudine, infine, va ad Antonella Grim, che in questi anni – ha sottolineato Spitaleri - ha affrontato una fase intensa, caratterizzata da straordinarie vittorie e da sconfitte amare, e dalla necessità di affrontare cambiamenti strutturali non banali per tutte le formazioni politiche italiane, Pd compreso. A lei, e ai componenti della segreteria regionale, con i quali abbiamo lavorato fianco a fianco in questi anni, esprimo sincera stima e apprezzamento».



Secondo Spitaleri «dopo le dimissioni di Antonella Grim è stato necessario convocare gli organi del partito in tempi rapidi per garantire una conduzione pienamente legittimata in una fase importante, caratterizzata da numerosi adempimenti in vista delle elezioni regionali di aprile, sia di natura politica che organizzativa. Abbiamo davanti una sfida cruciale, tutta da giocare, e il Pd, con il suo candidato Sergio Bolzonello, ha tutte le carte in regola per vincerla».



Tra i numerosi interventi anche quello di Antonella Grim, che ha ringraziato i dirigenti del partito e i militanti, e ha illustrato brevemente le ragioni delle sue dimissioni, sottolineando poi che «il Pd è una comunità che deve presentarsi a testa alta alla regionali, un percorso in salita ma che si può vincere con la regia forte di Sergio Bolzonello».



La presidente Debora Serracchiani ha sottolineato che «dobbiamo costruire l’alternativa dall’opposizione ed essere pronti al momento in cui le forze che oggi hanno vinto grazie a promesse irrealizzabili e illusioni, dovranno fare i conti con la realtà. Facciamolo con l’orgoglio di aver servito il Paese e la consapevolezza di essere una comunità straordinaria. Il Fvg in questi anni ha ottenuto grandi risultati anche grazie al Governo guidato da Matteo Renzi, che ringrazio per avermi affidato un ruolo nazionale che mi ha permesso avere strumenti più efficaci per lavorare al massimo per la regione».



Secondo Sergio Bolzonello “va dato atto ad Antonella Grim di aver sacrificato la propria posizione per permettere a tutti gli altri di andare avanti in un momento così difficile. E per questo la ringrazio sentitamente. Ora andiamo avanti verso le regionali con persone di grande valore, che riempiranno le nostre liste e con le quali riusciremo a rilanciare un progetto che stiamo costruendo”.