Pd, Toncelli: «Veto di Rosato su Russo danneggia tutta la città»

Il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Toncelli interviene in difesa del senatore Francesco Russo in seguito ai dissapori con il collega triestino Ettore Rosato: «In questi anni qualcuno all’interno del mio partito ha storto il naso quando Francesco aveva il coraggio di dire pubblicamente cose vere (anche se scomode) che altri sussurravano sottovoce. “Danneggia il partito” dicevano, senza rendersi conto che più di una volta è stata l’incapacità di ammettere gli errori che ha danneggiato il PD».

Invece, secondo Toncelli, «il veto di Ettore Rosato su uno dei parlamentari più apprezzati della città (c’erano 400 persone al Savoia lunedì per il suo report di fine mandato…) non solo danneggia davvero il partito. Ma tutta la città».