"Perù" al posto di "Gesù", Bolzonello: «L'integrazione si basa sulla conoscenza»

«Talmente surreale da non sembrare neanche vera». Commenta così il candidato del Partito Democratico e vicepresidente della Giunta regionale, Sergio Bolzonello, la vicenda dell’insegnante di Zoppola che nella canzone di Natale dei bambini ha deciso di sostituire “Gesù” con “Perù”.

«Ho sempre lavorato per l’integrazione - ricorda Bolzonello - che non significa cancellare le nostre tradizioni, semmai farle conoscere, così com’è importante conoscere quelle delle altre culture. L’insegnante ha commesso un errore, auspico in buona fede, ma situazioni simili non possono essere accettate. Non bisogna dimenticare che quello dell’educatrice è un ruolo di primissimo piano e serve la loro lucidità per riuscire ad insegnare ai nostri ragazzi il valore di una integrazione basata sulla conoscenza» conclude Bolzonello.