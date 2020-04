Post dell'assessore leghista sul 25 aprile, lanciata la petizione per chiedere le sue dimissioni

Il "caso" Asquini va avanti e scatena il centrosinistra che lancia una raccolta firme per chiedere le dimissioni dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Monfalcone. Asquini aveva condiviso (poi cancellandola) la notizia pubblicata da Repubblica in merito al flash mob organizzato dall'Anpi il 25 aprile prossimo scrivendo che, da quei balconi, avrebbero fatto meglio a buttarsi giù.

Il post, lo screenshot, le accuse e la difesa

Una frase pesante, insomma. Riferito ai ragazzi nella foto pubblicata a corredo della notizia? A tutti gli antifascisti? Non si è capito bene, anche se l'esponente leghista ha voluto chiarire il post in prima persona: "E' stata una battuta goliardica, non avevo nessuna intenzione di prendermela con la Resistenza" si è difeso, passando però al contrattacco e annunciando azioni legali nei confronti dello "scippatore", reo di aver sottratto un post che Asquini definisce "privato" e capace di produrre la naturale berlina, neanche tanto digitale. La politica poi si è "lanciata" sulle affermazioni del leghista e da qui il fronte compatto della Bisiacaria e la successiva petizione.

Il fronte degli amministratori

"Esprimiamo la nostra indignazione e condanna per quanto esternato dall'assessore del Comune di Monfalcone - si legge nell'introduzione -. Circola da ieri sera uno screenshot del profilo Facebook dell’Assessore Asquini, che si può interpretare come un invito di fatto a suicidarsi buttandosi dal balcone, rivolto ai cittadini italiani intenzionati a celebrare il 25 Aprile con il Flashmob antifascista organizzato da Anpi".

"Oggi più che mai - continua il testo - in un momento così tragico per il nostro paese, la polemica politica elevata a puro esercizio demagogico - come Asquini sta facendo - risulta oltremodo inopportuna ed indigesta a tanti cittadini che sentono il bisogno di sentire le istituzioni locali vicine, sia con l’accesso ai servizi di base ed emergenziali, sia con una vicinanza morale ed empatica di cui il nostro sembra non essere dotato".

"La Cisint ritiri le deleghe"

Gli amministratori firmatari della petizione ricordano che "amministrare un Comune significa avere chiaro che si rappresenta un’intera comunità di persone, ciascuna con le proprie sensibilità politiche, e non deve mai venire meno il rispetto per tutti i cittadini", azione che secondo il centrosinistra non sembra essere prerogativa dell'assessore monfalconese. "Non ha compreso minimamente come esercitare le sue deleghe, perché invitare gli antifascisti che non la pensano come lui a buttarsi dal balcone significa aumentare il livello di degrado di una città e renderla invivibile, per cui ha mancato senza ombra di dubbio l’obiettivo amministrativo a lui affidato".

"Dignità a Monfalcone, medaglia d'argento della Repubblica"

Da qui la richiesta di dimissioni e l'invito alla sindaca Cisint a "ritirare le deleghe". "Pensiamo dunque sia giunto il momento di compiere un atto di dignità e responsabilità politica nei confronti dei cittadini che aveva il compito di rappresentare con lealtà e autorevolezza. Ridia dignità alla città di Monfalcone, medaglia d'argento della Repubblica Italiana". Infine, da indiscrezioni è trapelato che più di qualche amministratore del centrodestra non avrebbe digerito le esternazioni di Asquini.

Elenco Sottoscrittori

Cristiana Morsolin - Consigliere Com. Monfalcone Lucia Giurissa - Consigliere Com. Monfalcone Paolo Giuseppe Fogar - Consigliere Com. Monfalcone Fabio Del Bello - Consigliere Com. Monfalcone Gianfranco Zorzin - Consigliere Com. Monfalcone Annamaria Furfaro - Consigliere Com. Monfalcone Elisabetta Maccarini - Consigliere Com. Monfalcone Omar Greco - Consigliere Com. Monfalcone Gualtiero Pin - Consigliere Com. Monfalcone



Edoardo Mauri – Consigliere Com. Cormons Elena Gasparin – Consigliere Com. Cormons Luca Buiat – Consigliere Com. Cormons Maurizio Tomba – Consigliere Com. Cormons Lucia Toros – Consigliere Com. Cormons Paolo Nardin – Consigliere Com. Cormons



Fabio Vizintin - Sindaco Doberdò del L. Vlasta Jarc – ViceSindaco Doberdò del L. Andrej Ferfolja – Assessore Com. Doberdò del L.



Tiziana Vuotto - Consigliere Com. Fogliano Redipuglia Michele Benfatto – Consigliere Com. Fogliano Redipuglia



Marco Rossi - Consigliere Com. Gorizia David Peterin - Consigliere Com. Gorizia Adriana Fasiolo - Consigliere Com. Gorizia Andrea Picco - Consigliere Com. Gorizia Federico Gabrielcig - Consigliere Com. Gorizia Ermanno Macchitella - Consigliere Com. Gorizia



Linda Tomasinsig – Sindaco Gradisca d’Is. Enzo Boscarol - ViceSindaco Gradisca d’Is. Francesca Colombi - Assessora Com. Gradisca d’Is. Stefano Capacchione – Assessore Com. Gradisca d’Is. Alessandro Pagotto - Assessore Com. Gradisca d’Is. Sergio Bianchin - Assessore Com. Gradisca d’Is. Patrizia Marega - Consigliere Com. Gradisca d’Is. Marco Zanolla - Consigliere Com. Gradisca d’Is. Fatimata Wade - Consigliere Com. Gradisca d’Is. David Cernic - Consigliere Com. Gradisca d’Is. Rocco Sinicropi - Consigliere Com. Gradisca d’Is. Manlio Rizzo – Consigliere Com. Gradisca d’Is. Davide Catano - Consigliere Com. Gradisca d’Is.



Matteo Polo - Vice Sindaco Grado Greta Reverdito - Consigliere Com. Grado Luciano Cicogna – Consigliere Com. Grado



Luca Sartori - Sindaco Mariano del F.



Rachele Petrin – Consigliere Com. Medea



Davide Furlan - Sindaco Romans d’Is. Michele Calligaris - ViceSindaco Romans d’Is. Raffaella Scarazzolo - Assessore Com. Romans d’Is. Alessio Bosch - Assessore Com. Romans d’Is. Francesco Montanari - Consigliere Com. Romans d’Is. Laura Tiberio - Consigliere Com. Romans d’Is. Beniamino Godeas - Consigliere Com. Romans d’Is. Verdiana Verzegnassi - Consigliere Com. Romans d’Is.

Roberto Spessot - Consigliere Com. Romans d’Is.



Sara Bragato - Consigliere Com. Ronchi dei Leg. Lorena Casasola - Consigliere Com. Ronchi dei Leg. Savio Cumin – Consigliere Com. Ronchi dei Leg.



Barbara Perazzi – Consigliere Com. Sagrado Nevio Grion – Consigliere Com. Sagrado Gianluca Ferro – Consigliere Com. Sagrado Sara Pelos – Consigliere Com. Sagrado



Claudio Fratta - Sindaco San Canzian d’Is. Andrea Alessio– ViceSindaco San Canzian d’Is. Deborah Marizza – Assessore Com. San Canzian d’Is. Flavia Moimas – Assessore Com. San Canzian d’Is. Renzo Mattei – Assessore Com. San Canzian d’Is. Franco Malaroda – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Alberto Soranzio – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Debora Zoff – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Luciano Dreos – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Michele Anut – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Graziella Borgnolo – Consigliere Com. San Canzian d’Is. Michela Stabile - Consigliere Com. San Canzian d’Is. Alvaro Zorzin - Consigliere Com. San Canzian d’Isonzo



Michele Fappani - Consigliere Com. San Pier d’Is. Ferruccio Mohorac - Consigliere Com. San Pier d’Is. Denise Zucco - Consigliere Com. San Pier d’Is.



Luca Pisk - Sindaco Savogna d’Is. Erik Figelj - ViceSindaco Savogna d’Is. Alenka Florenin – Assessore Savogna d’Is. Ljubica Butkovič - Assessore Savogna d’Is.



Riccardo Marchesan - Sindaco Staranzano Flavio Pizzolato – ViceSindaco Staranzano Michele Rossi - Assessore com. Staranzano Roberta Russi - Assessora Com. Staranzano Serena Francovig – Assessore Com. Staranzano Matteo Negrari - Consigliere Com. Staranzano Sara Paronitti – Consigliere Com. Staranzano Igor Cernic – Consigliere Com. Staranzano Diego Deluisa – Consigliere Com. Staranzano Moretto Paola Francesca – Consigliere Com. Staranzano Alessia Banci – Consigliere Com. Staranzano



Enrico Bullian - Sindaco Turriaco Carla De Faveri - ViceSindaco Turriaco Ferruccio Barea - Assessore Com. Turriaco Paola Spanghero - Assessore Com. Turriaco Nicola Pieri - Assessore Com. Turriaco Lorenza Marani - Consigliere Com. Turriaco Federico Tomasella - Consigliere Com. Turriaco Francesca Ulcigrai - Consigliere Com. Turriaco Marco Bearzi - Consigliere Com. Turriaco Roberto Bonazza - Consigliere Com. Turriaco



Ilaria Dal Zovo - Consigliere Regionale FVG Diego Moretti - Consigliere Regionale FVG