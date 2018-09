Santoro (Pd): "Dopo le periferie, bloccati anche i 30 mila euro per l'edilizia scolastica"

«Le assurde politiche del governo nazionale, dopo il blocco degli 80 milioni del Piano Periferie, fermano almeno 30 milioni di euro previsti per interventi di edilizia scolastica che sarebbero arrivati da Roma. Fedriga coprirà ancora il governo nazionale?». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, commentando il blocco del riparto del fondo per l'edilizia scolastica sul quale la Conferenza unificata avrebbe dovuto sancire l'intesa con il Governo, accordo saltato dopo che l'Anci, in polemica con il presidente del Consiglio, ha abbandonato il tavolo.

«Non si vede alcuna garanzia, né rispetto per le Regioni, da parte di questo esecutivo. Ma c'è poco da fidarsi anche di un governo regionale che non difende i cittadini del Fvg assecondando invece i loro capi romani. Sentiamo tanto parlare di sicurezza ma quando si tratta di mettere mano alle strutture che quotidianamente vengono frequentate dai nostri ragazzi e bambini, i megafoni della propaganda si spengono. Chi pensa agli studenti e a chi lavora nelle scuole? Dovrebbe essere responsabilità di Fedriga e della sua compagine di governo, troppo impegnata ad alimentare solo la propaganda».