Piazza Foraggi, Mangiavillano (FdI): «Aumentiamo la sicurezza dei pedoni»

Maggiori garanzie per una tranquilla mobilità pedonale all’incrocio fra piazza Foraggi e viale Ippodromo; è questo l’obiettivo di due mozioni recentemente approvate in V Circoscrizione, presentate dai consiglieri Salvatore Mangiavillano e Maurizio Ciani di Fratelli d’Italia. La prima proposta prevede la rimozione o, in alternativa, lo spostamento di un manufatto pubblicitario collocato all’inizio del marciapiede nel tratto stradale che da piazza Foraggi conduce alla galleria di Montebello, considerato pericoloso in quanto ostruttivo della visuale per i passanti che si accingono a percorrere le brevi strisce pedonali ivi presenti, utili a raggiungere il successivo semaforo che congiunge con l’inizio di via della Tesa.

Quest’ultimo attraversamento è ripreso dalla seconda iniziativa; essendo particolarmente esteso e più volte segnalato per i tempi notevolmente ristretti per transitarlo, è stata chiesto di valutare una rimodulazione della durata dei segnali luminosi. «Si tratta di piccoli accorgimenti a nostro parere utili da adottare onde prevenire possibili pericoli ai pedoni. – commenta Mangiavillano – In particolare il lungo attraversamento è particolarmente critico per le persone anziane». Il consigliere conclude: «Siamo coscienti che trattasi di un incrocio molto trafficato, ma allo stesso tempo non si possono eludere le esigenze di sicurezza pedonale, oltretutto riconosciute dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada».