Piero Mauro Zanin è il nuovo presidente del consiglio regionale. Per nove anni è stato sindaco di Talmassons e da due mesi era presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale. L'elezione è avvenuta dopo una seduta lunga e sofferta nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio: la prima votazione non ha visto il raggiungimento della maggioranza assoluta, si è quindi proceduto alla seconda votazione, da cui l'opposizione si è astenuta.

Questi i risultati della prima votazione: 2 schede nulle, 23 bianche, 24 valide - 20 i voti validi per Zanin (Forza Italia) e 4 quelli per Mauro Di Bert). La maggioranza ha quindi rifiutato la richiesta di un incontro dei capigruppo per un accordo su una candidatura di garanzia, quindi i consiglieri di tutti i gruppi di opposizione hanno preso la parola per annunciare la non partecipazione alla votazione. Il Presidente è stato poi eletto con 29 voti a favore e 20 astenuti.

Il consigliere del Pd Roberto Cosolini ha parlato di una «spaccatura della maggioranza nella prima conta dei voti», mentre nello stesso schieramento Cristiano Shaurli ha parlato di «Presidente azzoppato, anche dalla sua stessa maggiornaza, e non rappresentativo del Consiglio». In accordo con la scelta del Pd anche altre forze della coalizione del centrosinistra (Cittadini e Patto per l'autonomia) e il Movimento 5 Stelle.

Il neopresidente è intervenuto prendendo atto dei dissapori in aula e ha pronunciato il suo discorso ricordando subito il predecessore Ettore Romoli, prematuramente scomparso.