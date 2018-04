Tononi e Galliani insieme per una giornata dedicata al progetto dello stadio Rocco

Ieri, giovedì 26 aprile, Adriano Galliani, senatore di forza italia e dirigente sportivo di indiscusso successo, accompagnato dal candidato Piero Tononi ha visionato nel dettaglio il progetto dei lavori per lo Stadio Rocco in vista dei prossimi Europei di calcio under 21 assieme all’assessore allo sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi. Successivamente Piero Tononi ha accompagnato Galliani a conoscere da vicino le realtà sportive del nostro territorio. Prima allo storico Tennis Club Triestino dove assieme al presidente Franzin si è parlato del ruolo importante che hanno le Associazioni Sportive del nostro territorio e di quello che la Regione può fare per sostenere lo sport a tutti i livelli. Poi alla sede della Triestina calcio, dove hanno incontrato l’amministratore Mauro Milanese che ha consegnato la maglia rossa della squadra ad Adriano Galliani. «La Triestina é sempre nel nostro cuore perché rappresenta un simbolo importante e storico del nostro territorio. – dichiara Tononi - per questo oggi ho accompagnato il senatore Galliani, grande uomo di calcio, dall'amministratore della U.S. Triestina Calcio 1918 Mauro Milanese. L'esperienza e la competenza dell'ex dirigente del Milan a confronto con l'entusiasmo e la passione del manager alabardato. Un legame, quello tra Milano e l'Unione, confermato anche dalla cordialità di oggi»

Le attività sportive in generale sono al centro del programma elettorale del candidato Tononi, da sempre appassionato di sport ed attivamente impegnato nell’ambito del tennis nel ruolo di Vicepresidente del Comitato Regionale FIT FVG: «il mio obiettivo se eletto in Consiglio Regionale – dichiara Tononi - sarà improntato al favorire e sostenere quelle politiche che puntando alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla loro manutenzione per offrire ai praticanti, agli appassionati e ai giovani delle strutture moderne e sicure».

Tononi, candidato con Forza Italia a sostegno di Fedriga presidente, ha inoltre evidenziato quanto sia importante che la Regione sostenga tutte quelle iniziative mirate ad attrarre nel nostro territorio eventi sportivi di grande prestigio che garantiscano un importante richiamo di pubblico con conseguenti positive ricadute in ambito turistico ed economico.