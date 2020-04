Grim: "Sidaco e Giunta puntano su piscina in Porto Vecchio, per Acquamarina futuro incerto e fumoso"

“Oggi, a seguito di una mia richiesta di convocazione ad hoc, condivisa da colleghi del Pd, Open Fvg e 5 stelle, si è riunita la Quarta Commissione Consiliare per discutere del futuro della piscina terapeutica Acquamarina, alla presenza del sindaco. Ringrazio il sindaco per la partecipazione. Purtroppo gli esiti della commissione mi hanno lasciata molto amareggiata: ho la netta sensazione che non ci sia mai stata la volontà politica di perseguire la via della ricostruzione nel medesimo sito". Lo ha dichiarato la consigliera comunale gruppo Italia Viva in seguito alla Quarta Commissione Consiliare.

Grim ha anche aggiunto che "probabilmente da subito, e senza a mio parere riuscire a fornire motivazioni davvero convincenti, sindaco e giunta abbiano deciso di costruire una nuova piscina in Porto Vecchio, senza davvero mai approfondire una ricostruzione nel sito originale, a mio avviso. Che viene rimandato ad un futuro molto incerto e fumoso". "Continuo a dubitare che questa possa essere la decisone più veloce e più fattibile (coinvolgere i privati dopo la tegola del Covid19 sarà molto complicato purtroppo), mentre rimangono tante domande cui non si è dato risposta. Esprimo la mia solidarietà agli utenti della piscina terapeutica, e anche la preoccupazione che la possibilità di poter nuovamente avere a disposizione questo strumento di cura e sostegno in breve tempo si allontani. Spero di cuore di sbagliarmi” conclude.