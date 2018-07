Iron Maiden, Polidori: «Spettacolo perfetto»

«Iron Maiden. Spettacolo perfetto! Un mare di gente! Locali e camere pieni! Organizzazione perfetta!»l Queste le parole del vicesindaco Paolo Polidori sul Facebook dopo il grande concerto di ieri sera in piazza Unità.

«Pubblico esemplare: corretto, disciplinato, collaborativi agli ingressi, anche di fronte ai (pochi) sequestri di catene e simili! Qualche disagio per il traffico, -continua - soprattutto quando il temporale ha fatto “evacuare” di botto Barcola: ma Polizia Locale pronta. Direi una serata di successo per Trieste!».

«Ringrazio - prosegue - tutti coloro si sono prodigati per la buona riuscita, in particolare tutte le Forze dell’Ordine, che hanno saggiamente interpretato il giusto equilibrio tra le stringenti direttive sulla sicurezza, e il desiderio degli spettatori di passare una serata indimenticabile».

«Per quanto mi riguarda, - conclude Polidori - ho girato in lungo e in largo piazza e dintorni per tutta la giornata, informandomi su tutti i problemi, dal traffico alla convivenza tra organizzazione e gestori dei locali limitrofi, cercando nei limiti di risolvere quanto possibile.

E stasera Steven Tyler!».