Polidori: «Minnie e Topolino 'beccati' senza permesso»

Minnie e Topolino, i simpatici personaggi della Disney che da un po' di giorni intrattengono i bambini per le vie di Trieste, sono stati fermati dal vicesindaco Polidori (Ln). Durante il controllo, è risultato che non erano in possesso del permesso per sostare davanti all'ingresso del Comune.

«Tra le varie cose, mi sono anche messo a cacciare dal palazzo del Comune... nientepopodimenoche... Topolino e Minnie!!!» ha scritto il vicesindaco sulla sua pagina Facebook.

«In sostanza due Rom che, piattino per i soldi a terra, non avevano il permesso di stare davanti all’ingresso!!!»