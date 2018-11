Accampamento abusivo rom a Muggia, Polidori: "Vergognoso" (VIDEO)

Tende, bambini, vestiti e pentole: è un vero e proprio accampamento rom quello rilevato a Muggia dal vicesindaco Polidori che, dopo varie segnalazioni, nella giornata di oggi, 9 novembre, ha effettuato un sopralluogo: "Questo è il Molo Balota e come potete vedere c'è un accampamento rom in piena regola. In questo momento stanno cucinando e ci sono anche bambini piccolissimi. Da cittadino mi sono premurato subito di capire cosa stesse succedendo."

"Parlando con la Polizia Locale- aggiunge il vicesindaco nella diretta pubblicata su Facebook-, sembrerebbe che siano accampati qui da due settimane e solo pochi giorni fa, a quanto pare, è stata emessa un' ordinanza di sgombero entro 48 ore. Mi chiedo cosa stia facendo il sindaco di Muggia! E' vergognoso. Non so a che titolo siano qui, da dove vengano...Questa è la situazione a Muggia, e questo è il suo biglietto da visita"

"E' una situazione incredibile- scrive Polidori poco dopo in un post su Facebook.- Ci sono bambini piccolissimi che vivono qui, una ragazzina è coperta da macchie, croste, che le prudono tantissimo. Immondizie, fuochi accesi, tende! Sindaco, ma dove sei?! Sto parlando con loro, mi stanno raccontando cose allucinanti! “Cacciati via da un appartamento ICS” (con bambini?) “La Caritas non ci dà da mangiare!”"

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.