Polidori a Russo: “Basta sciacallaggio, Dipiazza è inattaccabile”

"Sinceramente, non pensavo che la meschinità di Russo arrivasse fino al punto di attaccare il sindaco Dipiazza attraverso una questione del suo Vicesindaco, cioè del sottoscritto, già morta, sepolta e chiarita innumerevoli volte, anzitutto questa uscita dimostra che Roberto è inattaccabile, e già questo mette in luce la poca intelligenza politica del candidando(?) del PD". Così il vicesindaco Paolo Polidori dopo le dichiarazioni di Francesco Russo che, non escludendo una possibile candidatura a sindaco nel 2021, aveva dichiarato "Non accetterò mai un vicesindaco che ha patteggiato per frasi antisemite".

"Le mie affermazioni,- ha spiegato Polidori - allora, vertevano esclusivamente su questioni macroeconomiche e non su questioni antisemite, ancorché travisate o esposte in maniera tale da essere state interpretate con significati lontani dal mio pensiero, ma che resero necessaria una mia lettera chiarificatrice e di scuse nei confronti della comunità ebraica".

"Pensasse invece, il Russo, a scusarsi - ancora il vicesindaco - e ad implorare il perdono dei cittadini, in quanto rappresentante di quel partito, servo dei poteri forti e della grande finanza, che in nome e per conto dei quali ha permesso di dare il via alle sciagurate politiche migratorie che stanno devastando la nostra società, la nostra identità, i nostri valori ed il nostro futuro.

La smettesse, quindi, di fare sciacallaggio protervamente insulso. Inutile dire che da cittadino mai e poi mai vorrei un sindaco che rappresentasse un partito invasionista come il PD ".