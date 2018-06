Venditori abusivi in piazza Unità, Polidori: «Ho chiamato la Polizia locale, se la sono data a gambe» (FOTO-VIDEO)

«Stamattina, piazza Unità/Borsa: venditori abusivi di ombrelli! Ho immediatamente chiamato per far intervenire una pattuglia della Polizia Locale, prontamente intervenuta sul posto. Gli abusivi se la sono data a gambe, anche se l’intervento li ha comunque allontanati». Il racconto del Vicesindaco di Trieste Paolo Polidori sulla suo profilo Facebook.

«La presenza sul territorio - continua - è un buon deterrente per arginare questo fenomeno che, ricordo, danneggia i nostri commercianti: sottolineo che bisogna però evitare di acquistare merce da queste persone! Questa -conclude - è la prima buona azione di educazione civica che il cittadino è chiamato a svolgere!».