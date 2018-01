Politiche giovanili, Cremaschi (Pd): «Specifici investimenti per un osservatorio regionale sui bambini e adolescenti»

Un osservatorio su bambini e adolescenti che intervenga in tutti i campi di interesse dei minori e un tavolo trasversale che coinvolga tutti gli assessorati per la creazione di un progetto triennale vincolante per le politiche regionali e che preveda specifici investimenti. È quanto prevede la proposta di legge presentata dalla consigliera regionale del Pd, Silvana Cremaschi, “Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzazione delle politiche regionali per il benessere dei bambini e degli adolescenti”.

«La Regione Fvg ha una grande tradizione di attenzione alle nuove generazioni e una variegata presenza di interventi legislativi e impegni all'interno dei piani regionali socio assistenziali volti al sostegno alle famiglie per favorire la crescita e il sostegno ai bambini e agli adolescenti. Questa legge, innanzitutto, coordinerà tutte queste numerose iniziative, ma intende anche impegnare tutte le direzioni regionali nel costruire progetti che abbiano una specifica attenzione nei confronti dei minori». In particolare, continua Cremaschi, «questa proposta di legge quindi prevede la costruzione di un osservatorio regionale sui bambini e sugli adolescenti; dai contributi di questo osservatorio, all’interno di un tavolo trasversale a tutti gli assessorati, deve nascere un “Progetto triennale regionale per i bambini e gli adolescenti” vincolante per le politiche regionali e che preveda specifici investimenti».