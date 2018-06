Polizia, Edoardo (FSP): «Gravi carenze delle mense di servizio»

«Questa O.S. denuncia da troppo tempo le gravi inadempienze della ditta appaltante delle mense di servizio della Polizia di Stato in provincia di Trieste, che ha ormai messo in grave pericolo la salute degli operatori di Polizia per le inadempienze contrattuali, relative alla sicurezza sull’igiene e al rispetto delle relative normative HCCP vigenti». Tuona così il Segretario Generale Provinciale Fsp Polizia di Stato Alessio Edoardo.

«Da anni ormai - prosegue -vediamo inatteso il rispetto del contratto di appalto, che la ditta ha stipulato e controfirmato con l’amministrazione, pur segnalando e cercando di instaurare un dialogo con l’azienda, non abbiamo avuto mai le correzioni promesse dai vari responsabili del servizio, anzi si può dire che negli ultimi mesi la situazione è pure peggiorata». Continua il segretario: «non è più tollerabile, sia sul piano della sicurezza che su quello della qualità del servizio, rimanere inermi di fronte a tali precarietà; non si capisce perché un servizio pagato dall’amministrazione e cioè dai contribuenti, non venga rispettato da parte del appaltatore ai danni dell’ amministrazione».

«Questa situazione va assolutamente sanata velocemente, per evitare pericoli di tipo sanitario e per una correttezza di fronte ai contribuenti e agli operatori che ne usufruiscono, ben consci che l’amministrazione si è mossa solertemente a lavoro per contestare le varie violazioni di fronte alle comunicazioni arrivate dagli uffici di vigilanza, senza però avere la giusta attenzione dal Ministero, che ha , secondo noi, sottovalutato la situazione permettendo che la situazione arrivasse a questi livelli».

«Auspichiamo - conclude Edoardo - che , l’amministrazione centrale ,intervenga in maniera forte e decisa per risolvere il grave problema , considerando che questa ditta appaltante è da tempo soggetta a proroghe e non più vincitrice dell’appalto, dando così continuità alle segnalazioni inviate dagli uffici periferici i quali hanno sempre monitorizzato la situazione intervenendo per quanto in loro competenza. Questa sigla sindacale sarà sempre vigile per la sicurezza dei colleghi!».