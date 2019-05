Al via i lavori di potatura sulla strada per Monte Grisa

"Il 18 aprile ultimo scorso, dopo un proficuo incontro con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti e il consigliere regionale della Lega Giuseppe Ghersinich, ho formalizzato alla Regione l'interesse del Comune per acquisire la strada tra la via San Nazario e la strada provinciale del Carso SP1 previa adeguata manutenzione straordinaria"

Ieri sono iniziati i lavori di potatura e prima pulitura cui seguiranno quelli di rimessa in pristino della careggiata con asfaltatura e segnaletica.

"Mi ero fatto carico di cercare una soluzione all' annoso problema dell'incuria della strada detta di 'nessuno' dal quotidiano locale - dichiara il consigliere Ghersinich - oggi posso esprimere piena soddisfazione per il gioco di squadra che ha portato all'avvio dei lavori di risistemazione. Per anni abbiamo sentito tante chiacchere e promesse ma noi abbiamo dimostrato che se c 'è sinergia le cose si possono fare dando risposte concrete al territorio."

"Devo ringraziare il Governatore Fedriga - sottolinea l'assessore Polli - perché in questo modo diamo una risposta concreta ai residenti, ai tanti cittadini e pellegrini che si recano al Santuario di Monte Grisa ma specialmente rilanciamo un sito turistico di interesse regionale".