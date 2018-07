Porto, Babuder: «Non solo "Parco del Mare" nel piano regolatore»

A proposito della variante al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata durante il consiglio di ieri, venerdì 27 luglio, interviene il consigliere Michele Babuder (Fi), spiegando che: «Tale strumento consentirà, d'intesa con l''Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (ex Autorità portuale), importanti sviluppi delle attività portuali, in particolare della piattaforma logistica in area "Scalo legnami" nonché la tutela di numerose aree destinate a "pastini" e la messa a norma di alcune "correzione procedurali". Ma tutta la discussione si è incentrata sul cosiddetto "Parco del Mare", la cui eventuale realizzazione è prevista nell'area della Lanterna».

«Ora, il Consiglio comunale non ha approvato il cosiddetto "Parco del mare" ma ha offerto uno strumento urbanistico che consentirà di intervenire e valorizzare anche e soprattutto quell'area. Per sua parte, l'Amministrazione comunale ha già provveduto ad acquistare l'area ex Duke, ove spostare anche l'attuale mercato ortofrutticolo, sito a fianco della zona in foto, al fine di riqualificare anche quella in un'importante visione d'insieme».

«In questo contesto la Variante urbanistica contribuirà a favorire la riqualificazione di tutta la zona finale delle nostre Rive, ove è prevista anche l'auspicata realizzazione di un parcheggio multipiano. Contestualmente ci impegneremo anche a vigilare, a garantire e a riportare, se del caso, in Aula i progetti che su quell'area potrebbero trovare eventuale collocazione, al fine di rispettare le sensibilità di tutti e anche la visuale e la panoramica architettonica, compresa quella della Lanterna».