Porto, Fraleoni Morgera (M5s): «I cinesi non spenderanno miliardi per farci del bene»

«La Via della Seta non è solo un grosso business, ma una colonizzazione economica. I cinesi non spenderanno miliardi per farci del bene». Queste le parole pronunciate dal candidato del Movimento 5 stelle Alessandro Fraleoni Morgera davanti la platea di Confcommercio e Confartigianato che poi avvisa «dobbiamo evitare di avere padroni in casa nostra, bisogna investire sul cervello e sull'innovazione».

«La nostra prima missione - ha ribadito il pentastellato - è quello di digitalizzare la Regione: la pubblica amministrazione senza sistema digitale appropriato è inefficiente. Non si possono spostare chili e chili di carte quando basta una mail: così gli uffici si ingolfano in mille controlli. Allo stesso tempo gli imprenditori non possono passare metà del proprio tempo a fare carte. Insiel ha grandi problemi ma anche potenzialità che vanno utilizzate».

«Mediocredito è uno strumento importante e non utilizzato in modo appropriato per dare sostegno alle pmi - ha sottolineato Fraleoni Morgera che poi ha evidenziato come - l'innovazione è l'unico fattore competitivo per tenere a galla le imprese. La Regione ha tanti ricercatori competenti e vanno valorizzati. Se governeremo la Regione, daremo incentivi alle aziende che collaborano con enti di ricerca e defiscalizzeremo le assunzioni di ricercatori in uscita dai centri di ricerca».

Infine il candidato grillino ha ribadito la contrarietà del suo partito alla a nuovi centri commerciali e la volontà di «aiutare il piccolo commercio, creando reti di vicinato e puntando su prodotti a km 0 nell'enogastronomia e nella manifattura».