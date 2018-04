Porto vecchio, Dipiazza: «Grandi progetti già pronti nonostante diffamazioni» (VIDEO)

«Mentre il giornale locale invece di fare informazione scrive cose non vere, funzionali alla campagna elettorale del centrosinistra, ecco come stiamo lavorando sodo e con le idee ben chiare per la rinascita complessiva ed organica del Porto Vecchio e la crescita di Trieste». Così il sindaco Roberto Dipiazza in risposta a un recente articolo sulla stampa locale.

«Grazie ai nuovi strumenti di comunicazione - continua Dipiazza - posso parlare direttamente con voi cittadini e mostrarvi in anteprima e senza censure i progetti per il Porto Vecchio. Viabilità, piste ciclabili, aree verdi, pianificazione dei servizi di acqua, luce e gas, costruzione della complessa rete per l’infrastrutturazione dei collegamenti ad alta tecnologia sono stati già progettati. È già pronta anche la bozza di Statuto che abbiamo per la società che dovrà, con il Comune di Trieste ed altre Istituzioni, gestire tutti i complessi procedimenti e gare internazionali, ma che non possiamo portare avanti fino a che non sarà formata la nuova Giunta Regionale Fvg».

«Inoltre - prosegue il sindaco - gli uffici stanno dando forma a quella che sarà la Variante per il Porto Vecchio che, come potete immaginare, è un lavoro enorme per un’area di 65 ettari di cui saranno individuate tutte le destinazioni d’uso. Mentre c’è chi continua a non amare la città e scrivere cose non vere, noi stiamo andando avanti bene, con determinazione - conclude - e tra un mese nel vecchio scalo arriveranno le ruspe per i primi interventi».