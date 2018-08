Precari scuola: abolito il limite dei 36 mesi per le assunzioni a tempo determinato

Grande soddisfazione è stata espressa dall'Assessore all'Educazione del Comune di Trieste Angela Brandi per l'approvazione da parte del Governo dell'ordine del giorno dell'on. Sandra Savino che estende ai servizi educativi e scolastici dei Comuni l'abrogazione della norma sul limite dei 36 mesi per le assunzioni a tempo determinato, e ciò soprattutto per la rilevanza che tale decisione potrà avere nei confronti del personale precario, altrimenti escluso da ulteriori assunzioni a tempo determinato.

«Un provvedimento – sottolinea l'Assessore Brandi – che potrà avere un'ancor più specifica risonanza e impatto proprio nel Comune di Trieste il quale gestisce infatti ben 29 scuole dell'infanzia, 18 nidi d'infanzia e 13 fra ricreatori e S.I.S. (servizi di integrazione scolastica), che potranno così contare, nel breve periodo, sulla disponibilità di personale supplente libero dai vincoli dei 36 mesi di servizio anche non continuativo già effettuato». «Ciò consentirà – così ancora la Brandi - di poter procedere ad assunzioni di supplenti di personale precario con lunga esperienza, e questo si affianca positivamente alla grande stagione di assunzioni e di stabilizzazioni nel settore educativo che il nostro Comune sta attuando in questa fase».

«Inoltre - secondo l'Assessore comunale all'Educazione - l'inclusione dei servizi comunali nelle previsioni normative che riguardano le scuole statali qualifica, anche sul piano legislativo, la sostanziale loro equiparazione alla scuola “tout court”».

«Un grande ringraziamento va dunque rivolto – conclude la Brandi - all'on. Savino e al lavoro da lei svolto, che ha saputo ben rappresentare le richieste avanzate in particolare dal Comune di Trieste, le quali avranno importanti ricadute anche su tutto il territorio nazionale».