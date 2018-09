Presidio sui confini, Tarlao (Silp): «Basta con la propaganda»

«È ora di smetterla con la propaganda. Qualcuno ritiene ci sia un’emergenza immigrazione o sicurezza? Bene, si trovino soluzioni definitive, non dei “placebo” sotto forma di personale aggregato, al quale non viene garantita nemmeno la possibilità di alloggiare in luoghi puliti o di mangiare in maniera soddisfacente». Lo dichiara il Segretario Regionale del Silp Michele Tarlao, in merito al presidio continuativo sui confini annunciato nei giorni scorsi.

«Venga dato corso alle assunzioni promesse e alle conseguenti assegnazioni. Vengano forniti - conclude - i mezzi e gli equipaggiamenti idonei per svolgere dignitosamente il proprio dovere».