Presidio Protezione Civile, Spitaleri: "Spetta alle forze dell'ordine"

"La Regione Friuli Venezia Giulia non ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che spettano alle forze dell'ordine, coordinate dalle prefetture. Ad esse, e quindi al Governo, chiediamo di provvedere a svolgere il loro compito di controllo del territorio e di prevenzione dell'immigrazione irregolare. Noi non siamo per il "passino tutti" ma la Regione può fare altro per dare una mano". Così il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri ha commentato la delibera della Giunta Fedriga, approvata oggi, con la quale si dispone un'operazione di vigilanza straordinaria della Protezione civile regionale, attraverso l'impiego dei volontari comunali coordinati dal Corpo forestale regionale.

Sicurezza, vigilanza straordinaria della Protezione Civile

"Fedriga si accordi con i prefetti - ha precisato Spitaleri - per ogni utile attività relativa alla collaborazione con le forze dell'ordine, ma nelle competenze proprie della Regione e dei suoi corpi, che possono essere d'aiuto in ambito di protezione ambientale o supporto logistico. Vanno però evitate interferenze e forzature: i volontari della Protezione civile regionale non sono guardie confinarie né fanno presidio e vigilanza del territorio".

Per Spitaleri "il corpo forestale e la protezione civile sono fondamentali per le funzioni proprie che svolgono: sguarnire tali funzioni quando l'afflusso dei migranti è appena sopra soglia, a quanto riferiscono i prefetti, è poco saggio e crea un precedente che può trasformare radicalmente la natura dei nostri volontari. Si punti piuttosto - ha concluso - a rafforzare i dispositivi di emergenza per l'accoglienza e il personale della polizia locale".