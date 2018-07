Meteo Trieste: le previsioni per martedì 17

Lunedì sera una perturbazione passerà sull'alto Adriatico ma con evoluzione incerta e potrebbe interessare in parte la nostra regione. Da martedì affluiranno correnti settentrionali progressivamente più secche e il tempo si farà via via più stabile.

Martedì 17 luglio

Al mattino cielo sereno su tutta la regione. Dal pomeriggio formazione di nuvolosità prima sui monti e poi anche in pianura. Sulle prealpi non è escluso qualche isolato temporale che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura e costa. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 18 Luglio

Cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti per locale formazione di nubi pomeridiane. Caldo in pianura, brezza sulla costa.

Giovedì 19 luglio

Cielo in prevalenza sereno con la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Caldo in pianura. Venti di brezza sulla costa.

Venerdì 19 luglio

Cielo in prevalenza sereno con la formazione di locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Sulle Dolomiti non è escluso qualche temporale pomeridiano. Caldo afoso in pianura. Venti di brezza sulla costa.