Primarie PD, si vota domenica 3 marzo

Imminenti le elezioni primarie del PD, fissate per domenica 3 marzo (qui l'elenco dei seggi suddiviso per circoscrizioni). Lo hanno annunciato stamattina, venerdì 1 marzo, la segretaria provinciale del Pd di Trieste Laura Famulari, assieme ad Antonella Grim, Francesco Russo e Gianni Torrenti, rappresentanti regionali delle mozioni congressuali. Gli esponenti del PD hanno lanciato un appello unitario alla partecipazione: "siamo orgogliosi di essere un partito trasparente e democratico, letteralmente a disposizione degli iscritti e degli elettori", ha dichiarato Famulari, esprimendo "soddisfazione perché il numero di seggi messo a disposizione dall’organizzazione del partito, grazie ai nostri volontari, è praticamente analogo a quello di due anni fa".

Gianni Torrenti

Gianni Torrenti, in rappresentanza della mozione a sostegno di Maurizio Martina, ha dichiarato "sicuramente i nostri elettori ci sorprenderanno come sempre e anche stavolta raggiungeremo un numero molto importante di partecipanti”, aggiungendo poi che "ci è stato rimproverato il fatto che i nostri candidati non si stanno 'scannando' abbastanza e il loro programma è simile. Questo è un segnale positivo e indica che il nostro partito si unisce sempre più intorno a valori basilari condivisi, invece di arrivare a una sintesi di posizioni abbastanza diverse, come qualche tempo fa".

Antonella Grim

Antonella Grim, capolista e rappresentante regionale per Roberto Giachetti, ha esortato a "una partecipazione numerosa per dare un chiaro messaggio politico forte al Governo penta-leghista, che in pochissimi mesi sta mettendo in ginocchio il Paese". In particolare, Grim ha citato "Il decreto sicurezza, che ha costruito due tipologie di cittadinanza e ha gettato nell'anonimato persone che si ritroveranno ad essere cittadini di serie B. Anche la quota 100 e il reddito cittadinanza sono solo illusioni, dedicate a un'esigua minoranza di cittadini per avere qualche voto in più alle europee. Il voto alle primarie sarà una significativa testimonianza della nostra scelta di fondo, condivisa da tutte e tre le mozioni, per una Europa sempre più forte e solidale".

Francesco Russo

Francesco Russo, capolista e rappresentante regionale per Nicola Zingaretti, ha dichiarato: "La notizia è che il PD c'è ancora, è stato un anno "fisiologico", seguito alla più grande sconfitta subita dalla sinistra italiana, ma adesso il partito c'è ed è unito, come dimostrato dal recente dibattito televisivo su Sky. Adesso le cose potrebbero cambiare in maniera significativa anche perché il governo, dopo pochi mesi, ha già iniziato a perdere colpi e i 5 Stelle hanno perso quella "connessione sentimentale" con gli elettori. A anche le elezioni in Abruzzo e Sardegna hanno dimostrato che il bipolarismo di questo paese è quello tra centrodestra e centrosinistra".

Secondo Russo, inoltre, "Il PD è l'unica forza politica in grado di mettere in campo centinaia di volontari che faranno votare migliaia di persone nella nostra città. Già 200mila persone hanno votato nella prima fase del congresso e sono numeri superiori a qualunque sondaggio online fatto dalla piattaforma Rousseau. Abbiamo quindi ampiamente metabolizzato la sconfitta e siamo pronti per ripartire".

